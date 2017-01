Atacante de aeropuerto de Florida actuó solo

El sheriff de Broward, Scott J. Israel, explicó que el hombre que desató el tiroteo en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood, en el que murieron cinco personas, actuó solo.

En conferencia de prensa, Israel detalló que hasta ese punto de la investigación "el atacante actuó solo y no hay un segundo criminal activo".

TE RECOMENDAMOS: Tiroteo en aeropuerto de Florida deja cinco muertos

El policía aseguró que el atacante, de quien no dieron su identidad, fue detenido y que la labor de las autoridades en este momento, es la de contactar a las familias de las personas que fallecieron.

Israel también dijo que no pueden afirmar que se trató de un ataque terroristas, ya que necesitan que el FBI analice el incidente. Por el momento, es considerado un hecho aislado.

Además, detalló que los pasajeros fueron evacuados del sitio en camionetas del equipo SWAT.

El sheriff de Broward pidió a la población que no llame al 911 y que, en caso de requerir e información siga la cuenta de Twitter de su oficina.

Please do not call 911. If you have any questions or concerns about the #FLLShooting please call 954-831-4000 or 311. Please be patient.