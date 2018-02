Realizan vigilia por las 17 víctimas de masacre en Florida

Miles de personas se reunieron hoy en una vigilia en recuerdo de las 17 víctimas de la matanza perpetrada este miércoles por Nikolas Cruz en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida.

TE RECOMENDAMOS: Nikolas Cruz confiesa ser el autor de la masacre en Florida

Tanto jóvenes como adultos lloraron al escuchar el testimonio del padre de la niña de 14 años Jamie Guttenberg, una de las víctimas mortales del ataque, que consiguió hablar gracias a los ánimos y frases de apoyo que recibió.

El padre, Fred Guttenberg, explicó emocionado que el año pasado perdió a un hermano víctima de un cáncer, enfermedad derivada de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Pensó entonces que el dolor era insoportable, pero indicó que lo que ha vivido desde la tarde de este miércoles es infinitamente peor.

"Jamie era la luz de la fiesta", dijo el progenitor, que lamentó no recordar si se despidió de su hija antes de que ésta saliera hacia la escuela y no la volviera a ver.

Por eso dijo que los chicos deben entender que cuando sus padres les dicen que no a todo lo que quieren hacer es por protegerlos y no sufrir el dolor de perderlos, y a los progenitores les pidió que no pierdan un día sin "abrazar y besar" a sus hijos y decirles que los quieren.

As we hold the 17 lost in yesterday's tragic shooting close to our hearts, we remembered them with a candle light vigil. We vow to never forget them. pic.twitter.com/vPBD2Z9wjc