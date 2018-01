Filtran mensajes en los que Puigdemont "admite derrota"

El líder independentista Carles Puigdemont admitió haber tenido momentos de duda sobre su candidatura a presidir nuevamente Cataluña, tras la difusión de mensajes privados en los que parecía tirar la toalla.

"El Programa de Ana Rosa", del canal privado Telecinco, publicó los mensajes enviados por Puigdemont la noche del martes a Toni Comín, antiguo miembro de su gobierno independentista que fue destituido en bloque por Madrid tras la fallida declaración de independencia del 27 de octubre.

En estos mensajes enviados a través de la aplicación de mensajería cifrada Signal, Carles Puigdemont asegura haber sido sacrificado y que el "plan de Moncloa", la sede del gobierno español, para impedir su investidura había triunfado.

Tras la filtración, Puigdemont dijo en Twitter que no desistirá en su lucha, sin aludir directamente a los mensajes revelados.



Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim!