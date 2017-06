Hospitalizan a Felipe de Edimburgo

Felipe de Edimburgo, de 96 años, marido de la reina Isabel II de Inglaterra, ingresó anoche en el hospital como "medida de precaución" para tratarle una infección, informó el Palacio de Buckingham.

La infección deriva de una "condición preexistente", dijo la Casa Real, precisando que el ingreso tuvo lugar anoche.

Felipe de Edimburgo, que el 10 de junio cumplió 96 años, anunció en mayo que abandonaba los compromisos públicos, tras siete décadas de servicio a la Corona.

Pese a ello, este ex oficial de la Royal Navy asistió al desfile militar del sábado con ocasión del cumpleaños de la reina.

La noticia de su hospitalización se conoció minutos antes de que la reina pronunciara su tradicional discurso en el Parlamento, que en este caso inaugura la legislatura tras las elecciones del 8 de junio.

Normalmente, Felipe de Edimburgo se sienta junto a la reina durante la lectura de este discurso preparado por el gobierno, en el que esboza sus principales políticas para el curso. El heredero a la Corona, su hijo Carlos, acompañó a la monarca.

El duque de Edimburgo, que ostenta el récord de longevidad entre los príncipes consortes británicos, se casó con Isabel II el 20 de noviembre de 1947, cinco años antes del ascenso al trono de la reina.

En la actualidad sigue vinculado a 780 fundaciones como padrino, presidente o miembro.

Tataranieto de la reina Victoria como la propia Isabel, y de ascendencia alemana, el duque nació el 10 de junio de 1921 en la isla griega de Corfú, como príncipe de Grecia y de Dinamarca, quinto hijo y único varón de la princesa Alicia de Battenberg y del príncipe Andrés de Grecia.

Desde que su esposa accedió al trono en 1952, el duque de Edimburgo atendió más de 22 mil compromisos públicos y participó en 637 visitas al extranjero en solitario.

La pareja tiene cuatro hijos -Carlos, Ana, Andrés y Eduardo-, ocho nietos y cinco bisnietos.

