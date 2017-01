Investigarán al FBI por correos de Hillary

Washington, Estados Unidos/Ciudad de México

El inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Michael Horowitz, anunció que abrirá una investigación contra el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y su proceder antes de los comicios presidenciales del pasado 8 noviembre.

Miembros del Congreso de Estados Unidos mostraron su preocupación por las alegaciones vertidas por parte del FBI a apenas unos días de las elecciones, que sembraron nuevas dudas sobre el manejo por parte de Hillary Clinton, entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, de su correo electrónico cuando dirigía la diplomacia estadunidense.

TE RECOMENDAMOS: Hillary culpa a Putin y al FBI de derrota en elecciones

Según la nota emitida por la oficina de Horowitz, dedicada a evaluar los procesos internos dentro de la Justicia estadunidense, se abrirán varias líneas de investigación sobre lo ocurrido.



En primer lugar, el Inspector General examinará si las políticas y procedimientos del FBI fueron o no coherentes entre sí, después de que el 5 de julio pasado su director, James Comey, dijera públicamente que, según las investigaciones de su agencia, no debían presentarse cargos contra la ex secretaria de Estado.



Sin embargo, el 28 de octubre, a sólo diez días de las elecciones presidenciales, Comey hizo pública una misiva enviada a los presidentes de varios comités del Congreso estadunidense en la que sugería que había encontrado nuevas pruebas que podrían poner en entredicho la actuación de Clinton.



De esa manera, la oficina de Horowitz investigará especialmente de qué manera el FBI pudo incurrir en mala praxis al hacer pública dicha información a tan pocos días de la cita electoral, así como el mero hecho de haberla revelado.



También examinarán "si las alegaciones sobre que las decisiones en cuanto al tiempo en que se hicieron públicos ciertos documentos vinculados a la Ley de Libertad de Información el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2016, y el uso de una cuenta de Twitter para publicar lo mismo, se hicieron bajo consideraciones inapropiadas".



El anuncio llega tras duras críticas sobre cómo se llevó a cabo la investigación de las presuntas nuevas pruebas, especialmente en lo relativo a la publicación de las mismas, provocando un gran escándalo en la recta final de la carrera presidencial.



El pasado diciembre, Clinton afirmó que la carta de Comey, que reabrió la polémica de sus correos electrónicos, fue uno de los factores que modificó el voto de los electores en estados clave, como los del Medio Oeste, Florida o Carolina del Norte.



"Creo que eso marcó la diferencia en el resultado", señaló la ex candidata presidencial en un grabación de sus comentarios hechos en un acto privado de recaudación de fondos en Nueva York, obtenida por el diario "The New York Times".

TE RECOMENDAMOS: Próximo procurador de EU no investigará a Hillary

La ex contendiente a la presidencia estadunidense, culpó al FBI por su fracaso en los comicios, donde resultó ganador Donald Trump.

Según el portal de noticias Politico, también se investigará el estudio que realizaban las agencias de justicia sobre los donativos que recibía la Fundación Clinton.



AFC