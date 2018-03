FARC deja carrera presidencial por salud de Timochenko

Bogotá

El partido político FARC, derivado de la guerrilla, anunció que se retira de la carrera presidencial en Colombia por los problemas de salud de su líder y candidato, Rodrigo Londoño (Timochenko), internado en un hospital en Bogotá.

"La cirugía practicada en el día de ayer (...) nos ha llevado a declinar nuestra aspiración presidencial", dijo el ex comandante guerrillero y candidato al Senado, Iván Márquez, en rueda de prensa.

Timochenko, de 59 años y a quien las encuestas no le daban ninguna oportunidad de llegar a la presidencia, fue sometido ayer a una compleja cirugía de bypass coronario, de la que según los médicos se recupera de manera satisfactoria, tras sufrir hace una semana un infarto.

Márquez afirmó que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido del acuerdo de paz de finales de 2016, continuará en la contienda legislativa del domingo y no descartó apoyar a alguno de los aspirantes presidenciales en los comicios del 27 de mayo.

"El no participar en la contienda presidencial de manera directa y con candidato, no quiere decir que no asumamos también una vocería frente a los demás candidatos", sostuvo.

El jefe negociador de los rebeldes comunistas en las negociaciones no dio luces sobre a quién podrían apoyar, aunque aseguró que no han iniciado conversaciones con ningún partido. "Vamos a estar un poco expectantes", afirmó.



gcc