FARC se queja por ataques y suspende campaña

Bogotá

El partido político creado por la ex guerrilla de las FARC suspendió sus campañas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales, y exigió al gobierno colombiano que le brinde medidas de seguridad por los insultos y ataques contra sus candidatos.

"Se tomó la decisión por falta de garantías para realizar la actividad política en el país", dijo Imelda Daza, fórmula a la vicepresidencia del candidato presidencial de ese partido, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

"Exigimos más compromiso del gobierno y de las instituciones en el control de la turba"



La decisión fue tomada por la dirección de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) a raíz de los hostigamientos que han soportado en los últimos días varios candidatos de esa formación de izquierda, entre ellos el propio Londoño, quien firmó el acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos en 2016.

"Se debería judicializar a quienes se reúnen y atentan contra la integridad física de los miembros de la FARC", dijo Daza en declaraciones a la estación Blu Radio.

Según la candidata a la vicepresidencia, los ataques contra los candidatos de la FARC no han sido espontáneos, sino organizados por sectores políticos que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz, entre ellos el Centro Democrático (CD), el partido opositor de derecha radical que dirige el ex presidente Álvaro Uribe.

TE RECOMENDAMOS: Abuchean a Timochenko en su primer acto de campaña

Quien fuera el jefe de le delegación negociadora de la guerruilla, Luciano Marín, dijo que el senador del CD Ernesto Macías invitó hace poco en una reunión en la que estaba Uribe a "atacar y sabotear" un acto de la FARC en la sureña ciudad de Florencia.

"Pedimos que nos provean de los recursos económicos a los que tenemos derecho por ley como partido político"



"Exigimos más compromiso del gobierno y de las instituciones en el control de la turba que ha atacado no solo a 'Timochenko', sino también en Florencia a 'Iván Márquez' (alias de Marín", dijo Daza.

Además, la dirigente política exigió al gobierno que entregue pronto a la FARC los recursos que aporta el Estado a los partidos políticos para sus campañas.

"Pedimos que nos provean de los recursos económicos a los que tenemos derecho por ley como partido político. El gobierno no ha desembolsado un peso y nuestra campaña se realiza con las uñas y con la colaboración de la ciudadanía", se quejó.

Los colombianos acudirán a las urnas el 11 de marzo y el 27 de mayo en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales, respectivamente.

(Timochenko)





gcc