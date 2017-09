Batería de celular explota en metro de Londres

Ciudad de México

La estación Tower Hill del metro de Londres fue desalojada luego de que se reportara una explosión en un tren.

La Policía de Londres informó que el incidente en la estación no es sospechoso y el fuego fue causado por el sobrecalentamiento del cargador de un teléfono móvil.

Incident at Tower Hill station is not suspicious. Fire believed to have been caused by mobile phone charger overheating. @LondonFirepic.twitter.com/LGC8LtEiXi — BTP (@BTP) 26 de septiembre de 2017

Oficiales llegaron a la estación tras la alerta de incendio por lo que el área fue cordonada. La brigada de bomberos de Londres informó que la explosión fue controlada.

Las personas fueron desalojadas y las autoridades británicas descartaron que se tratara de un ataque terrorista.

We've dealt with a small explosion on a train at #TowerHill station. It is believed to have been caused by a mobile phone charger. pic.twitter.com/kto6VMA3G2 — London Fire Brigade (@LondonFire) 26 de septiembre de 2017













