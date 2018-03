Nueva explosión en Texas deja dos heridos

Dos hombres resultaron con lesiones graves la noche de este domingo, al registrarse una cuarta detonación en la localidad estadunidense de Austin, que las autoridades temen sea parte de una serie de paquetes explosivos que han estallado en viviendas de la ciudad.

Los dos hombres lesionados, ambos de alrededor de 20 años, fueron hospitalizados con heridas graves, aunque sin aparente riesgo para sus vidas, de acuerdo con las autoridades.

APD responding to Bomb Hotshot call in the 4800 block of Dawn Song Dr. Two male patients transported with unknown injuries. Please avoid the area. Media staging area is 4635 SW Pkwy, corner of SW Pkwy and Boston Ln. APD PIO