EU apoya que Israel actúe en "defensa propia" tras ataque de Irán

Estados Unidos condenó a Irán por los ataques con misiles lanzados contra posiciones israelíes en los Altos del Golán, y brindó un fuerte apoyo al derecho de Israel a defenderse.

"Estados Unidos condena los provocativos ataques con misiles del régimen iraní desde Siria contra ciudadanos israelíes, apoya fuertemente el derecho de Israel a actuar en defensa propia", señaló la Casa Blanca en un comunicado.

The U.S. condemns the Iranian regime’s provocative rocket attacks from Syria against Israeli citizens, and we strongly support Israel’s right to act in self-defense.