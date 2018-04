EU no hizo concesiones a Corea del Norte, dice Trump

El presidente Donald Trump afirmó que Corea del Norte accedió a "desnuclearizarse" y detener sus ensayos mientras que hasta ahora Estados Unidos no ha concedido "nada" a cambio.

Pyongyang prometió esta semana detener los ensayos nucleares y de misiles mientras los dos países se preparan para una cumbre entre Kim Jong Un y Trump, pero no se comprometió a abandonar sus armas nucleares, que considera como un escudo contra un eventual intento de los países occidentales de derrocar al gobierno.

"No concedimos nada y ellos acordaron desnuclearizarse (muy bueno para el Mundo), cierre de sitios y no más ensayos!" escribió Trump en Twitter, aparentemente respondiendo a declaraciones hechas por un entrevistado en NBC news.

Sleepy Eyes Chuck Todd of Fake News NBC just stated that we have given up so much in our negotiations with North Korea, and they have given up nothing. Wow, we haven’t given up anything & they have agreed to denuclearization (so great for World), site closure, & no more testing!