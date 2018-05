Estados Unidos abandona acuerdo nuclear con Irán

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonará el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015, a pesar de las advertencias del mandatario iraní, Hasan Rohani.

En un mensaje desde la Casa Blanca, el mandatario adelantó sobre la firma un memorando para oficializar su decisión y reanudar las sanciones que se habían suspendido con el pacto, y habló incluso de aplicar un paquete de penalizaciones aún "más estricto".

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué dice el acuerdo nuclear con Irán que Trump quiere dejar?



"Si EU permite que el acuerdo nuclear con Irán se mantenga, pronto habrá una carrera armamentista nuclear en Oriente Medio", aseguró Trump.

"En el corazón del acuerdo con Irán había una gran ficción: que un régimen asesino sólo deseaba un programa de energía nuclear pacífico. Hoy, tenemos pruebas definitivas de que esta promesa iraní era una mentira", aseguró.

"Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal." pic.twitter.com/hvnlrkJAQD

El presidente de EU pronosticó además que Irán querrá negociar con él un acuerdo "nuevo y duradero".

"Los líderes de Irán dicen que se niegan a negociar un nuevo acuerdo. Me parece bien. Pero al final van a querer negociar un acuerdo nuevo y duradero que beneficie a Irán y al pueblo iraní. Cuando estén preparados, estoy dispuesto", dijo Trump.

"Finally, I want to deliver a message to the long-suffering people of Iran. The people of America stand with you." pic.twitter.com/TsrheA7rUz