Personalidades globales avalan disolución de ETA

Cambo-Les-Bains

El fin del grupo separatista ETA, anunciado el jueves pasado, fue avalado ayer por un grupo de personalidades políticas internacionales reunidas en Francia, quienes reclamaron una “solución global, justa y duradera” para el País Vasco.

La cumbre, organizada por el Grupo Internacional de Contacto (GIC), el Foro Social Permanente y la asociación vasco-francesa Bake Bidea reunió a “personalidades internacionales” como el ex presidente del partido político Sinn Fein (irlandés), Gerry Adams; el ex jefe de gobierno de Irlanda, Bertie Ahern; el ex asesor del primer ministro británico Tony Blair, Jonathan Powell; el político de izquierda mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, y el ex director del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus.

Durante el acto, realizado en la población Cambo les Bains, se leyó la llamada “Declaración de Arnaga”, que saluda el fin de ETA y llama a la “reconciliación” en el País Vasco español.

“Hoy nos reunimos en el Palacio Arnaga en Cambo-les-Bains para dar la bienvenida a la declaración final de este grupo. Ayer ETA anunció su decisión de dejar de existir. Es un momento histórico para toda Europa, ya que marca el fin del último grupo armado del continente” se lee en el documento.

“Aún están por resolver asuntos importantes, como el de los presos y las personas que se encuentran huidas”, añadió Cuauhtémoc Cárdenas, encargado de poner voz a la versión en español.

A la cita no acudió ningún representante de los gobiernos de España y de Francia, ni tampoco de las asociaciones de víctimas.

Casi al mismo tiempo en Madrid, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, recordó “sin distingos” a las víctimas de la banda y advirtió que, de todos modos, “los crímenes de ETA se seguirán investigando” y juzgando. “No hubo ni habrá impunidad”, recalcó.

Desde su creación en 1959, hasta 2011, año en que anunció el cese de su actividad armada, la Euskadi Ta Askatasuna (ETA por sus siglas en vasco) tiene un historial que incluye 853 asesinatos, además de secuestros y extorsiones.