Estudiante paquistaní de intercambio murió en tiroteo en Texas

Una paquistaní de 17 años, Sabika Sheikh, que participaba en un programa de intercambio y estaba a días de regresar a su país figura entre los muertos del tiroteo ayer en una escuela de Texas, confirmó hoy el Ministerio de Exteriores Pakistán.

"La trágica muerte de Sabika, de apenas 17 años, una joven hija de Pakistán, en Santa Fe, es descorazonador", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní Mohammad Faisal en Twitter.

The tragic death of only 17 years old, Sabika, the young daughter of Pakistan, at Santa Fe is heartbreaking. Our CG is in touch with the family and the local authorities and is making efforts to arrange the earliest repatriation of the human remains. May she Rest In Peace.