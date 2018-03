Estrellas de mar aparecen muertas en Reino Unido

Miles de estrellas de mar aparecieron muertas en las playas de Reino Unido debido a las bajas temperaturas que azotaron a gran parte de Europa la semana pasada.

Fotos y videos en redes sociales mostraron a la costa de Holderness, en Yorkshire, cubierta de estrellas marinas, cangrejos, peces y langostas que llegaron muertos a la orilla, al igual que en Kent y Norfolk.

Sudden drop in temperature caused invertebrate die off at our local beach. pic.twitter.com/YCmNXbid7n