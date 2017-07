Se estrella avión militar en Mississippi; hay 16 muertos

Dieciséis militares estadunidenses murieron cuando un avión de transporte del Cuerpo de Marines se estrelló en el estado sureño de Mississippi, informó el martes la institución.

"Un avión de transporte KC-130 del Cuerpo de Marines se estrelló en el Condado de LeFlore, Mississippi, el 10 de julio aproximadamente a las 4 pm hora del centro (2200 GMT), cobrando la vida de 16 miembros del servicio", dijo la institución en un comunicado.

La causa del accidente está bajo investigación.

El presidente estadunidense Donald Trump calificó la noticia como "dolorosa". "Melania y yo les enviamos nuestras profundas condolencias a todos", dijo en Twitter.

Marine Plane crash in Mississippi is heartbreaking. Melania and I send our deepest condolences to all!