Estratega de Trump insulta a Barbara Bush

Roger Stone, estratega republicano y asesor durante años del presidente de EU, Donald Trump, insultó a la ex primera dama Barbara Bush, fallecida el martes en Houston, al señalar que era una "desagradable borracha".

"Barbara Bush bebía tanto que si la creman, su cuerpo ardería por tres días", escribió en su cuenta de Instagram el mismo día de la muerte de la esposa del ex presidente George H.W. Bush (1989-1993).

El comentario provocó la reacción del Partido Republicano del condado de Okaloosa (Florida), que desistió de una invitación que le había hecho a Stone para su cena anual al rechazar sus despectivos comentarios.

Esta organización "rechaza de forma contundente estas declaraciones y hemos tomado la decisión de poner fin nuestro contrato con el señor Stone para nuestra Cena del Día de Lincoln- Reagan", expresó Mark Franks, directivo de OCREC.

"Pensé que sería entretenido (invitarlo), pero para mí esto pasó de la raya", aseguró.

En ese mismo sentido se pronunció en su cuenta de Twitter el congresista por Florida, Matt Gaetz, quien señaló que Stone no ha debido insultar a la ex primera dama.

El Partido Republicano del condado de Okaloosa lamentó el martes pasado la muerte de Bush, a los 92 años, a quien calificó como una "destacada mujer".

Roger Stone should not have said mean things about Barbara Bush!