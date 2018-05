Estalla Trump contra fiscal Muller y equipo

Moscú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los investigadores de la trama rusa, liderados por el fiscal especial Robert Mueller, de “conflicto de interés” en su indagación sobre la injerencia rusa en las presidenciales de 2016.

“Los 13 demócratas enfadados a cargo de la Caza de Brujas Rusa están empezando a descubrir que existe un sistema judicial que protege a las personas de la injusticia... ¡Y solo esperen a que los tribunales puedan ver sus conflictos de intereses no revelados!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario siempre usa el término “caza de brujas” para aludir a la investigación de la conocida como trama rusa y afirma que los investigadores a cargo de la misma son demócratas, pese a que el fiscal Mueller está registrado en el Partido Republicano.

Trump añadió que la investigación “está perdiendo credibilidad rápidamente”, luego de que un comité de Inteligencia de la Cámara Baja concluyera en abril que no hubo conspiración entre el equipo de campaña de Trump y el Kremlin.

La semana pasada, el diario The New York Times informó que obtuvo una lista de las 49 preguntas que Mueller quiere hacer a Trump, que lamentó que estas “se filtraran a los medios”. El viernes, Trump dijo en la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que le “encantaría hablar” con Mueller porque él y su equipo no han hecho “nada mal”.

Trump también informó que hoy a las 2.00 p.m. (18:00 GMT) hará pública su decisión sobre si EU se retira o no del acuerdo nuclear con Irán, rubricado por el Consejo de Seguridad de la ONU y Teherán en julio de 2015.

El acuerdo, firmado entre Irán y el “grupo 5+1” (EU, Rusia, China, Francia y Reino Unido, más Alemania), limita el programa atómico a cambio de levantar las sanciones internacionales, pero no alude a las armas convencionales o a la política exterior de la República Islámica. Alemania y Francia reiteraron su apuesta por el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA), como se denomina al acuerdo nuclear.

El presidente iraní, Hasan Rohaní, afirmó que Irán podría mantenerse en el pacto aunque EU se retire, siempre que sus intereses se vean garantizados por el resto de firmantes. Añadió que EU “sufrirá graves daños” si comete el “error” de abandonar el JCPOA. Trump exige para seguir en el acuerdo limitar el sistema de misiles balísticos de Irán y su influencia en la región, principal argumento de Israel contra Irán.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), adscrita a la ONU, ha ratificado una decena de veces que Irán está cumpliendo con sus compromisos.

Mientras, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) pidió boicotear la apertura de la embajada de EU, que se traslada de Tel Aviv a Jerusalén, prevista para el lunes 14 de mayo. La Casa Blanca anunció que Trump no estará presente en la inauguración y que el secretario de Estado adjunto, John Sullivan, encabezará la delegación.

El presidente palestino, Mahmud Abas, pidió ayer en Caracas a los países latinoamericanos abstenerse de trasladar sus embajadas en Israel a Jerusalén “porque contradice la legalidad internacional”, en una reunión con su par venezolano, Nicolás Maduro, en el palacio presidencial de Miraflores.

El republicano felicitó a Putin por su cuarto mandato

El presidente estadunidense, Donald Trump, felicitó a su par ruso, Vladimir Putin, por su investidura para un cuarto mandato, indicó este lunes la Casa Blanca, que no obstante destacó la importancia del derecho a protestar pacíficamente, tras la detención masiva de manifestantes opuestos al Kremlin.

“El presidente lo felicita y espera con ansias el tiempo en el que podamos tener una buena relación con Rusia”, dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders. “Sin embargo, Estados Unidos cree que todos tienen derecho a ser oídos y congregarse en paz”, añadió. Vladímir Putin, de 65 años y en el poder desde el 2000, asumió su cuarto mandato como presidente de Rusia, cargo en el que permanecerá hasta 2024, en una ceremonia en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú donde ordenó una serie de medidas para aumentar la calidad de vida en el país.

“El objetivo de mi vida y de mi trabajo es servir al pueblo y a nuestra patria. Para mí es lo más importante”, dijo Putin en un breve discurso ante unos cinco mil invitados y prometió defender el interés de los ciudadanos, a Rusia y obedecer la Constitución.