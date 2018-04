EU ‘presiona’ para votar hoy en ONU sobre Siria

Naciones Unidas

Estados Unidos "presiona para votar" hoy sobre su último proyecto de resolución que establece un mecanismo de investigación internacional sobre el uso de armas químicas en Siria, que, en opinión de Rusia, incluye "elementos inaceptables", según diplomáticos.

"El mundo está esperando que el Consejo de Seguridad actúe" y "Estados Unidos ha tenido en cuenta varios apuntes rusos en su borrador", aseguró un diplomático que pidió el anonimato. Washington "está listo para trabajar con todos los miembros del Consejo para encontrar un consenso", pero "necesita avanzar rápidamente" sobre el tema, afirmó esta fuente.

El presidente de EU, Donald Trump, prometió tomar una decisión "esta noche o muy poco después" sobre su respuesta al "horrible ataque" químico del sábado en Duma, Siria,, en el que habrían muerto decenas de personas, entre ellas mujeres y niños, y por el que Washington responsabiliza al régimen sirio de Bashar al Asad.

"Tenemos muchas opciones, en términos militares, y les haremos saber muy pronto (cuál escogemos), probablemente después de actuar", dijo Trump al reunirse en la Casa Blanca con líderes del Pentágono.

"Responderemos contundentemente. ¿Cuándo lo haremos?, prefiero no decirlo porque no me gusta hablar sobre eso", subrayó .

"No podemos dejar que esto ocurra en este mundo, especialmente cuando, gracias al poder de Estados Unidos, tenemos la capacidad de pararlo", recalcó el mandatario. Trump dijo, además, que cada vez hay más "claridad" sobre quién estuvo detrás del presunto ataque químico: "Tenemos respuestas bastante buenas", agregó.

Unas horas antes, Trump afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, "podría tener" responsabilidad en el supuesto ataque, y dijo que, de ser así, "pagará un precio" por ello. "Si fueron los rusos, si fue Siria, si fue Irán, si fueron todos ellos juntos, lo descubriremos y tendremos las respuestas bastante pronto", indicó en una reunión con su gabinete por la mañana.

Rusia defendió ante el Consejo de Seguridad de la ONU que no hubo ningún ataque químico en Siria y advirtió de que una posible acción militar estadunidense de represalia contra Damasco puede tener "graves repercusiones". El embajador ruso en la ONU, Vassily Nebenzia, afirmó que el texto de EU contenía "elementos inaceptables" que podrían "empeorar las cosas".

Los quince países miembros del Consejo de Seguridad se reunieron anoche en la ONU para tratar de acercar posturas. El borrador del proyecto estadunidense, al que tuvo acceso la AFP, planea crear un "nuevo mecanismo de investigación independiente de la ONU" sobre el control del uso de armas químicas en Siria. Esta nueva herramienta de indagación tendría una duración oficial de un año, que se podría renovar.

La ONU ya no cuenta con un cuerpo de investigación dedicado a los ataques químicos en Siria desde la desaparición, a finales de 2017, del Mecanismo Conjunto de Investigación, un grupo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas cuyo mandato no se renovó por los constantes vetos rusos. El texto de EU incluye condenas al régimen sirio y establece que los responsables de "cualquier uso de armas químicas deben rendir cuentas".