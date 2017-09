EU está unido con el pueblo de México, asegura embajadora

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo que los estadunidenses están "unidos con el pueblo de México".

"Nuestros corazones están rotos por los daños causados por el terremoto en la Ciudad de México", puntualizó.

Our hearts are broken by the damage caused by the earthquake in Mexico City. We stand united with the people of Mexico.