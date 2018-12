Trump confía en que el cierre “dure poco”

Agencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a los demócratas del cierre parcial administrativo y los instó a negociar para que “con suerte no dure mucho”, luego de que el Congreso levantara sus sesiones ante la falta de acuerdo.



“Vamos a tener un cierre, no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto porque necesitamos que los demócratas nos den sus votos. Llámenlo cierre demócrata o llámenlo como quieran", dijo en un video que compartió en Twitter.



El gobierno cerró parcialmente sus operaciones a partir del primer minuto de este sábado, ya que el Senado decretó un receso sin una ruta para conciliar las diferencias entre republicanos y demócratas sobre los fondos para el muro.



De hecho, los dos partidos habían alcanzado el pasado jueves un acuerdo que no incluía fondos para la valla, pero el presidente decidió vetarlo.



En el video, Trump mezcló afirmaciones sobre el tráfico de drogas y las pandillas con imágenes de las recientes caravanas de migrantes centroamericanos e insistió en que EU necesita “seguridad fronteriza”.



“Necesitamos una gran barrera y si no la tenemos, nunca va a funcionar… Demócratas, tenemos una lista maravillosa con cosas que necesitamos para mantener a nuestro país seguro. Salgamos, trabajemos juntos, seamos bipartidistas y hagámoslo", dijo.



El Senado levantó su sesión poco después de las 20:00 horas de ayer, lo que puso fin a la jornada legislativa. Regresará del receso al mediodía de hoy. A unas horas del vencimiento del plazo, aprobó por 48 votos a 47 la iniciativa de la Cámara de Representantes que autorizó 5 mil 700 millones de dólares para iniciar la construcción del muro.



Sin embargo, el proyecto de ley requería un mínimo de 60 votos para allanar todos los obstáculos antes de un voto final. Los republicanos cuentan con 51 votos, más el del presidente del Senado, el vicepresidente Mike Pence, por lo que necesitaban el apoyo de al menos ocho demócratas, pero ninguno se sumó al plan para financiar el muro.



A lo largo del viernes, también a través de su cuenta de la red social, Trump advirtió que los demócratas votarían contra la seguridad fronteriza y el muro entre México y EU, aunque sepan que es “desesperadamente necesario”.



Criticó que hayan menospreciado su proyecto al llamarlo “anticuado” y aseguró que la tecnología en la frontera solo es eficaz en conjunción con un muro y destacó el construido en Israel.



También dio a conocer el diseño de la valla que pretende construir en la frontera sur para garantizar seguridad. “Este es el diseño de nuestra valla de barras de acero, que es totalmente efectiva y al mismo tiempo hermosa", explicó. Adjunto a su publicación una imagen de las barras del muro, de varios metros de altura y afiladas en sus puntas.



CLAVES



SE ENTREGAN 700

Unos 700 migrantes centroamericanos cruzaron la frontera por el sur de Arizona en los últimos tres días, para entregarse a los agentes estadunidenses y solicitar asilo político en ese país, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.



A FAVOR DEL DACA

El procurador de California, Xavier Becerra, encabezó una coalición de 17 estados que presentó un informe de amicus curiae para manifestar su oposición a la cancelación del programa DACA, que beneficia a jóvenes indocumentados.