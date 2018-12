Agencia AFP

El Senado de Estados Unidos votará una medida de urgencia para evitar la paralización de algunas administraciones federales a partir del viernes por la noche, una ley presupuestaria provisional que no contempla la financiación del muro fronterizo con México prometido por el presidente Donald Trump.

El jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, explicó a los senadores que el texto presentado el miércoles por su partido suministraría "los recursos necesarios para continuar las operaciones con normalidad hasta el 8 de febrero".

Esta iniciativa evitará el cierre de numerosos servicios federales durante las fiestas de fin de año.

"Necesitamos que el gobierno permanezca abierto para los estadunidenses. Necesitamos terminar nuestro trabajo de este año", dijo McConnell.

El texto tendrá que ser aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes, y luego será promulgado por Trump antes de la medianoche del viernes, cuando expira la ley de financiamiento actual.

Tanto congresistas demócratas como republicanos enviaron señales claras de que ambas cámaras adoptarían el texto.

"Los demócratas están dispuestos a financiar en su totalidad y de manera responsable nuestra administración en enero y damos nuestro apoyo a esta resolución de continuidad", dijo la demócrata Nancy Pelosi, que en enero asumirá como presidenta de de la Cámara de Representantes.

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, dijo que sus compañeros votarán a favor del texto e instaron a Trump a que lo firme "porque cerrar el gobierno en Navidad es una idea terrible".

Los asesores de la Casa Blanca dijeron a los medios estadunidenses que el presidente estaba dispuesto a promulgar la medida.

Para Trump la aprobación de esta ley es un revés, ya que advirtió repetidamente que no habría un acuerdo presupuestario si el Congreso no liberaba 5 mil millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña. El texto presentado en el Senado el miércoles no proporciona fondos para esta construcción.

El presidente llegó a decir incluso que estaría "orgulloso" de paralizar la administración si no lograba lo que quería para asegurar la frontera sur de Estados Unidos.

Aún el miércoles por la mañana, Trump se mostró tajante en Twitter: "En nuestro país, durante muchos años se ha malgastado mucho dinero, pero cuando se trata de seguridad fronteriza y los militares, los demócratas luchan hasta la muerte".





