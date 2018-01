Cámara de Representantes de EU renueva polémica ley de espionaje

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de renovar la ley que permite a las agencias de inteligencia la vigilancia a extranjeros a través de empresas estadunidenses, informó el diario The Washington Post.

A pesar de que la oposición defendió el derecho a la privacidad, y entre la confusión que el presidente Donald Trump generó con unos tuits que parecían cuestionar el apoyo de su propia administración al programa, 256 legisladores votaron a favor del proyecto de ley que será enviado al Senado donde se prevé que sea aprobado nuevamente antes del 19 de enero, fecha en que expira la autorización legal del programa.

El programa, llamado FISA Sección 702, otorga a las instituciones de inteligencia de Estados Unidos solicitar a empresas estadunidenses los correos electrónicos y otro tipo de comunicaciones de extranjeros que se encuentren tanto en su país como en otras naciones.

The Washington Post explica que este programa es parte de la Ley de Enmiendas de Vigilancia de Inteligencia Extranjera establecida en 2008 y es considera una herramienta clave de vigilancia de la seguridad nacional.

Sin embargo, la aprobación del programa parecía peligrar luego de que Donald Trump tuiteó una serie de mensajes donde expresaba sus dudas al respecto cuestionando incluso la posición de su propia administración.

Disproven and paid for by Democrats “Dossier used to spy on Trump Campaign. Did FBI use Intel tool to influence the Election?” @foxandfriends Did Dems or Clinton also pay Russians? Where are hidden and smashed DNC servers? Where are Crooked Hillary Emails? What a mess!