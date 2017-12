EU y Venezuela se enfrentan en redes por Constituyente

La embajada de Estados Unidos en Venezuela aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Constituyente "están inventando reglas" que perjudican la democracia, lo que fue tildado de "injerencismo" por la cancillería venezolana.

"El gobierno venezolano y su ilegítima Asamblea Nacional Constituyente están inventando reglas a medida que avanzan. Esto no es democracia. Los diversos puntos de vista políticos hacen democracias fuertes", señaló la embajada hoy en Twitter.

La Cancillería rechazó en un comunicado "el injerencismo" de la legación diplomática "al pretender inmiscuirse en la vida política del país e intentar descalificar" a la Constituyente - integrada únicamente por oficialistas- y a la democracia venezolana.

"Venezuela exige respeto a sus instituciones y a su proceso democrático", agregó el texto del gobierno.

.@jaarreaza: Bolivarian Government of Venezuela rejects the interference of the U.S. Embassy in Venezuela by meddling in the political affairs of our country and discrediting our democracy and our worthy National Constituent Assembly by means of the Embassy's social networks. pic.twitter.com/qTuiJ3Pb3s