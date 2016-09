El Estado Islámico mata a la llamada ’Angelina Jolie kurda’

Londres

Asia Ramazan Antar, la llamada 'Angelina Jolie kurda', falleció a los 22 años en combates contra el grupo Estado Islámico al norte de Siria, según reportó el diario británico The Daily Mirror.

Antar formaba parte desde 2014 de la Unidad de Protección Femenina, el escuadrón formado por mujeres del YPG (Unidades de Protección Popular), la milicia kurda que más daño está haciendo a los yihadistas en territorio sirio.

La joven fue reconocida por su participación "en numerosas batallas" contra el grupo terrorista. No obstante, su fallecimiento aún no es verificada de forma independiente. Incluso algunos reportes revelan que murió en medio de un choque entre las fuerzas del régimen sirio y grupos rebeldes.

La página de Facebook de We want Freedom for Kurdistan difundió su fotografía afirmando que la "mártir" falleció el pasado 31 de agosto en las cercanías de Manbij, ciudad arrebatada hace pocas semanas al Estado Islámico por los kurdos.

Las Unidades de Protección de la Mujer, que cuentan en sus filas con más de diez mil combatientes, jugaron un papel muy importante para despojar a los terroristas de ISIS de la zona fronteriza entre Siria y Turquía.

