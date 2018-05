Espionaje electoral, uno los escándalos más grandes de EU: Trump

El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró que las informaciones de un posible espía del FBI en su campaña electoral representa "uno de los escándalos políticos más grandes", al arremeter de nuevo contra la "estafa" de la investigación sobre la trama rusa.

"Miren cómo las cosas han cambiado en las Profundidades del Estado Criminal. Van detrás de la falsa conspiración con Rusia, una mentira inventada, y acaban atrapados en un gran escándalo de ESPÍAS como quizá este país no haya visto jamás!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Look how things have turned around on the Criminal Deep State. They go after Phony Collusion with Russia, a made up Scam, and end up getting caught in a major SPY scandal the likes of which this country may never have seen before! What goes around, comes around!