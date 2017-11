España teme una injerencia rusa en la elección de Cataluña

Bruselas

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, admitió que teme que se repita en los comicios regionales de Cataluña del próximo 21 de diciembre la injerencia a través de internet procedente de territorio ruso, detectada ya en procesos electorales en otros países.

"Es pronto para eso pero a mí no me extrañaría", indicó Dastis en una rueda de prensa durante un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE), preguntado por si se espera un incremento mayor de la actividad de desinformación proveniente de Rusia de cara a las elecciones catalanas.

"Seguiría una pauta que ha ocurrido en otras elecciones", recordó Dastis.

En el caso de las desinformaciones en internet relacionadas con Cataluña, el jefe de la diplomacia española afirmó que "no nos consta formalmente que el gobierno ruso esté detrás de esto, pero sabemos que este tráfico viene de redes que tienen su punto de propagación en Rusia".

"Esta información la hemos compartido con las autoridades rusas", añadió.

Dastis indicó que aproximadamente un 50 por ciento de la desinformación detectada sobre Cataluña procedía de Rusia y 30 por ciento de Venezuela.

"Son multiplicaciones de informaciones falsas que contribuyen a aumentar la desinformación y la manipulación", dijo, y agregó que pretenden debilitar los esfuerzos en favor de una unión entre países "basada en valores".

Dastis aseguró que no ha venido hoy al Consejo de Exteriores de la UE "expresamente a hacer esta denuncia" sobre una posible injerencia rusa en la crisis catalana.

"Esta denuncia la estamos haciendo en nuestros intercambios con otros países y con las instituciones", recordó, y apuntó que "ocurre simplemente que hoy, en el Consejo de Asuntos Exteriores, estaba prevista en el orden del día esta cuestión y, por lo tanto, hemos aprovechado para traerla a colación".

Los ministros abordaron la comunicación estratégica frente a actividad de desinformación en internet que trata de desestabilizar.

Dastis afirmó que España "pone todos sus medios para defenderse de esto".

"Tenemos la voluntad de fortalecer, de desarrollar nuestra cooperación con las estructuras de comunicación estratégica de otros países miembros y de la propia UE", comentó.

Dijo que no hubo "compromisos concretos" pero sí "votos de desarrollar esfuerzos para aumentar contribución, ya sea en términos financieros o humanos".

Recordó que la necesidad de "contrarrestar la actuación propagandística de otros" nació con la crisis de los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, pero consideró "claro" que "también hay que orientarla hacia nuestra situación interna".

Según dijo, es algo que "hemos visto" en el caso de elecciones y otros procedimientos internos en Estados miembros y, también, en España.

Por otra parte, Dastis se pronunció sobre el hecho de que Oriol Soler, ideólogo que formó parte del núcleo duro para la organización del referendo independentista ilegal del 1-O, desligara su reunión en Londres con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de la situación en Cataluña.

"Yo no estaba presente en esa reunión, pero lo que parece claro y él no lo niega, es que se ha entrevistado con Assange durante tres o cuatro horas", comentó.

"Ya me dirá si no es un parecer que no repugna a la razón" el que hayan abordado ese tema, dijo Dastis, teniendo en cuenta la postura de ambos ante la crisis catalana.





