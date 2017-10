Empresa despide a español por trabajar horas de más

Barcelona

Debido a que trabajaba horas más en su empleo y trabajar en solitario, un hombre fue despedido de la de un supermercado de la cadena Lidl en Barcelona.

A Jean P., gerente de la tienda departamental, lo corrieron por no respetar lo estipulado en su contrato y adelantar trabajo antes de abrir el negocio.

De acuerdo con el diario español El País, en la carta de despido se acusa al trabajador, que pide ser readmitido, de “incumplimientos laborales muy graves”.

TE RECOMENDAMOS: Coparmex pide aumentar el salario mínimo a 95.25

La empresa alemana explicó que tiene una norma que estipula que “cada minuto que se trabaja, se paga, y cada minuto que se trabaja debe quedar registrado”, y al no registrar su entrada, esas horas no figuraban en el sistema de manera que, se entiende, no podían ser retribuidas.

La otra causa de despido tiene que ver con el hecho de que en algunos momentos de esas horas extra el trabajador estaba solo en la tienda, algo que Lidl tiene terminantemente prohibido por motivos de seguridad.

Jean P. demandó a la empresa por despido injustificado, pues declaró al medio español que si lo hacía era por la presión recibida para conseguir los objetivos de ventas marcados, realizaba pedidos, cambiaba precios o reponía palés enteros de artículos.

El abogado del despedido, Juan Guerra, explicó que lo curioso del caso es que el beneficio de estas horas extra fue a la empresa y que se le penaliza “por trabajar demasiado y esforzarse en que su tienda funcionara correctamente”.

ESS