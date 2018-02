Una escuela sin armas es un imán de gente mala: Trump

Ciudad de México

El presidente estadunidense Donald Trump aclaró sus comentarios sobre dotar a los profesores de armas como respuesta a los tiroteos en las escuelas, y dijo que un plantel sin armas "es un imán de personas malas".

Trump dijo que promoverá de manera decisiva un cambio en las leyes federales para elevar a 21 años la edad mínima para poder comprar un arma de fuego. "Voy a apoyar fuertemente una amplia verificación de antecedentes con énfasis en salud mental. Elevar a 21 y poner fin a la venta de 'bump stock'!”, dijo aludiendo un artefacto que permite ampliar la capacidad de disparo de un rifle semiautomático.

TE RECOMENDAMOS: #OneLess: así destruyen sus armas en EU tras masacre

"Nunca dije 'dar armas a los maestros' como informaron en las fake news CNN y NBC", aclaró el mandatario en su cuenta de Twitter.

I never said “give teachers guns” like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving “concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience - only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de febrero de 2018



"Lo que dije fue ver la posibilidad de dar 'armas ocultas a maestros expertos en armas con experiencia militar o de entrenamiento especial, sólo a los mejores", explicó Trump, quien ayer se reunió en la Casa Blanca con sobrevivientes de tiroteos masivos en escuelas.

"El 20 por ciento de los profesores podría inmediatamente devolver el fuego si un enfermo salvaje llega a una escuela con malas intenciones", agregó el mandatario y aseguró que los maestros altamente capacitados también servirían para disuadir a los "cobardes que hacen esto".

....immediately fire back if a savage sicko came to a school with bad intentions. Highly trained teachers would also serve as a deterrent to the cowards that do this. Far more assets at much less cost than guards. A “gun free” school is a magnet for bad people. ATTACKS WOULD END! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de febrero de 2018



"Serían muchos más activos a un costo mucho menor que los guardias. Una escuela 'libre de armas' es un imán para las personas malas. ¡LOS ATAQUES TERMINARÁN!", señaló el presidente de EU.

TE RECOMENDAMOS: Trump considera armar a profesores tras tiroteo en Florida

"La historia muestra que un tiroteo en una escuela dura, en promedio, 3 minutos. A la policía y equipos de primera respuesta les toma aproximadamente de 5 a 8 minutos llegar al lugar del delito. Los maestros / entrenadores altamente capacitados, expertos en armas, resolverían el problema de manera instantánea, antes de que llegue la policía. ¡GRAN DISUASIVO!

....History shows that a school shooting lasts, on average, 3 minutes. It takes police & first responders approximately 5 to 8 minutes to get to site of crime. Highly trained, gun adept, teachers/coaches would solve the problem instantly, before police arrive. GREAT DETERRENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de febrero de 2018



Trump aseguró que si un potencial "tirador enfermo" sabe que una escuela cuenta con maestros armados que reaccionarán al instante, "el enfermo nunca atacará esa escuela".

"Los cobardes no irán allí... problema resuelto. Debe ser ofensiva, ¡la defensa por sí sola no funcionará!", finalizó.

gcc