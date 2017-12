Muere hija del afroamericano asfixiado por policía de EU

Nueva York

La activista Erica Garner, hija del afroamericano Eric Garner, quien murió asfixiado por un policía tras ser detenido en 2014 en Nueva York, falleció hoy por complicaciones de un ataque al corazón, según informaron medios locales.



Erica Garner, de 27 años, estaba en coma desde hacía una semana después de sufrir un ataque al corazón provocado por un episodio de asma, y falleció esta mañana en un hospital del distrito de Brooklyn, dijo su familia al diario New York Daily News.



La joven se había dedicado a abogar públicamente contra la brutalidad policial tras la muerte de su padre, Eric Garner, a manos de un agente que le aplicó una llave de estrangulamiento prohibida para inmovilizarlo.



Eric Garner, de 43 años y seis hijos, vendía ilegalmente cigarrillos en el barrio de Staten Island en julio de 2014 cuando fue detenido por varios policías y uno de ellos, Daniel Pantaleo, utilizó esa técnica, que según la autopsia causó su muerte.



En un vídeo grabado por testigos se oía a Garner, asmático y con problemas cardiovasculares y de obesidad, repetir hasta 11 veces "no puedo respirar", una frase que se convirtió en consigna de las protestas contra la violencia policial.



Erica Garner apareció en 2016 en anuncios de campaña del candidato demócrata a la presidencia Bernie Sanders, y tenía miles de seguidores en Twitter, desde donde pedía justicia para su padre.



Su caso y el de otros afroamericanos muertos a manos de la policía, como Michael Brown en Ferguson (Misuri), hicieron surgir el movimiento civil "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan).



En declaraciones a los medios recogidas por el canal NY1, la madre de la joven, Esaw Snipes-Garner, explicó que Erica había sufrido un primer ataque al corazón en agosto, poco después de tener un hijo, y destacó que era una "luchadora".



Snipes-Garner estuvo acompañada del reverendo afroamericano y activista por los derechos civiles Al Sharpton, quien tiene una gran influencia en la comunidad negra de Estados Unidos y lideró protestas para que se investigara la muerte de Eric Garner.



De acuerdo al diario, Sharpton apuntó hoy en un mitin que el corazón de la joven "fue atacado por un sistema que estrangula a su padre y no hace rendir cuentas a aquellos que lo hicieron".

