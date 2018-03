Daños de energías limpias, “exageración” de petroleras

México

Los parques eólicos y solares son dos de las principales fuentes de energía limpia que más crecen a escala global, pero a la par surgen cuestionamientos sobre la toxicidad de los componentes de los paneles o el impacto negativo de las turbinas de viento al matar aves, lo que Al Gore calificó de “exageración” de la industria de combustibles fósiles, tras afirmar que no cree “que los impactos negativos sean muy grandes”.

El ex vicepresidente de EU estuvo en México del 21 al 23 de marzo para participar en la capacitación de 700 activistas climáticos en el contexto de un proyecto llamado The Climate Reality Project.

En una mesa redonda en la que platicó con cuatro periodistas, Gore acotó: “Como lo dije en la última sesión, yo estaba equivocado hace algunos años al no reconocer algunos de los problemas de obtener biocombustibles del maíz, porque mientras esa industria creció empezó a poner presión en los precios de la comida, además de que el balance energético después de calcular el combustible para los tractores y otros aspectos, pues resultó no ser ganancia”.

Pese a ello, sostuvo que “la industria de los combustibles fósiles ha levantado este tema de problemas ambientales potenciales con fuentes de energía renovable, como los paneles solares, los molinos de viento y las baterías, pero creo que en la mayoría de los casos es una exageración por interés personal”.

Gore subrayó que, si bien cualquier tipo de industria energética puede causar impactos negativos en las comunidades, también es posible evitar esos daños, mitigarlos o generar tecnologías cada vez más amigables con el medio ambiente. “Ya hay nuevos componentes para diseñar paneles solares que minimizan cualquier daño ambiental, así que yo no creo que realmente haya grandes problemase”, explicó.

“Con los molinos de viento salió la preocupación de que pueden matar aves, pero los análisis realizados son muy definitivos, el número de fallecimientos por un parque eólico es muy pequeño, menos de 1 por ciento de los pájaros que mueren al chocar con edificios cada año, aún menos de los que matan los gatos domésticos... Aun así, algunos parques ya instalan sistemas de alerta para alejarlas aves”.

El ganador del Oscar en 2007 por el documental ambientalista Una verdad incómoda, subrayó que el uso de tierra que requieren los parques eólicos o de energía solar sí implica que hay necesidades que deben ser tomadas en cuenta para los evitar impactos negativos de ese tipo de instalaciones, así como para implementar las medidas de mitigación necesarias.

“Algunos materiales utilizados en los paneles solares deben ser extraídos con cuidado y las personas de las comunidades que pueden verse afectadas deben ser instruidas; sin embargo, el impacto negativo no es nada en comparación del que generan los combustibles fósiles”, destacó.

En el caso de las pilas como recurso para la energía renovable, “principalmente con las baterías pequeñas, existe la preocupación de la extracción de los componentes que utilizan, como el cobalto y otros de los llamados minerales conflictivos, porque hay lugares como el Congo donde el proceso de extracción de estos compuestos requiere de mayor atención”.

No obstante, aseguró que en los lugares donde la extracción se ha vuelto un gran problema ya se están tomando medidas al respecto. Adicionalmente, “para las baterías ya se han descubierto nuevos compuestos que son más amigables con el medio ambiente, y creo que eso hace que este tipo de problemas ya sean obsoletos”.

Según Gore, mientras se desarrolla la industria de las energías limpias se debe estar al tanto de los impactos. “Por eso mencioné lo del biocombustible de maíz, para reconocer que me equivoque con algo que me entusiasmó; ahora trato de ser humilde cuando digo que no hay problemas graves (con las energías renovables). Tal vez haya algunos que desconozco, pero no lo creo”, concluyó.