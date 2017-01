Hallan a familia asesinada en Carolina del Sur

Carolina del Sur

Cuatro personas de una familia hispana fueron encontradas sin vida en el interior de una vivienda de Carolina del Sur, en lo que parece un caso de homicidio-suicidio, indicaron las autoridades.

Los fallecidos, un hombre, una mujer y sus dos hijos, fueron encontrados el domingo pasado alrededor de las 20:00 horas, según la forense del condado Lexington, Margaret Fisher, los cuatro murieron por arma de fuego, agregó.

"Al parecer se trata de un caso de homicidio-suicidio y las investigaciones están en marcha", dijo la policía del condado Lexington en un tuit.

Situation on Old Barnwell Road appears to be a murder-suicide. Search for Jorge Luis Chavez is over. Our investigation is ongoing. #LESMpic.twitter.com/9liNO3yuQw

— Lexington Sheriff (@LCSD_News) 2 de enero de 2017

Fisher identificó a los fallecidos como Marissa Hope Reynoso, de 26 años, y sus dos hijos: Elijah Chavez, de cuatro, y Ezra Chavez, de uno. El otro fallecido fue Jorge Luis Chávez, de 25 años, quien se cree que era el padre de los niños.

Fisher dijo que el hijo mayor de Reynoso no se encontraba en casa a la hora de los hechos.

FLC