Francia se solidariza con EU por atentado en Nueva York

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su solidaridad con Estados Unidos, asegurando el "combate por la libertad nos une más que nunca", tras un mortífero ataque en Nueva York.

"Expreso la emoción y la solidaridad de Francia a Nueva York y a Estados Unidos", declaró Macron en Twitter.

I convey my emotion and the solidarity of France for New York City and the US. Our fight for freedom unites us more than ever. #Manhattan