Embajadora niega rumores de romance con Trump

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, negó los rumores según los cuales tiene un romance con el presidente Donald Trump.

"Es completamente falso. Es muy ofensivo y desagradable", dijo en una entrevista con la publicación Politico. Añadió que ya había sido objetivo de esos rumores antes y que consideraba que habían sido lanzados por personas a las que no les gustan las mujeres exitosas.

El rumor se extendió después de que Michael Wolff, autor de un explosivo libro sobre la Casa Blanca y la campaña de Trump en 2016, presentara algunas pistas en un programa de televisión que, según dijo, le permitían estar completamente seguro de que el presidente estaba teniendo un romance.

Sin embargo, añadió que no tenía pruebas suficientes para incluir todos los detalles en su libro "Fire and Fury: Inside the Trump White House", que se convirtió en bestseller desde que fue publicado a principios de mes.

"El presidente ha pasado una notable cantidad de su tiempo privado con Haley en el Air Force One y se lo ha visto cortejándola para un futuro político nacional", escribió Wolff en el libro.

Para Haley, Wolff interpretó mal los datos. Según dijo, estuvo en el Air Force One y había muchas personas presentes en ese momento y añadió que nunca habló a solas con el presidente sobre su futuro político.

Politico añadió que Wolff no respondió a su oferta de comentar las declaraciones de Haley.

