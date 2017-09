Diplomática saharaui lleva 16 días en aeropuerto de Perú

Lima

La embajadora saharaui en misión especial en Perú, Jadiyetu El Mohtar Sidahmed, cumplió el lunes 16 días viviendo en el aeropuerto de Lima, desde que fuera impedida de ingresar al país, bajo el cargo de haber vulnerado leyes migratorias.

"No me voy a mover de aquí hasta que me dejen entrar (a Perú), estoy viviendo en el suelo en la zona donde se encuentran los puestos de control policial de llegadas internacionales", afirmó vía telefónica la dirigente saharaui, que también tiene la nacionalidad española.

Jadiyetu El Mohtar, que permanece desde el 9 de septiembre en esa zona del aeropuerto Jorge Chávez en Lima, ha presentado un recurso judicial en tribunales peruanos para poder entrar al país. Busca revocar una medida migratoria que, dice, le impide ingresar a Perú como representante diplomática de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Sin embargo, la Superintendencia de Migraciones de Perú aclara que, en su anterior estadía en el país, entre el 10 de junio y el 18 de agosto, El Mohtar ingresó con su pasaporte español, y "realizó diversas actividades de carácter político, atribuyéndose la condición de Embajadora de la República Árabe Saharaui Democrática, con la que el Perú tiene suspendidas las relaciones diplomáticas".

Migraciones afirma que El Mohtar "vulneró las condiciones establecidas en la Ley y Reglamento de Migraciones para la calidad migratoria de turista".

El Mohtar invoca "su derecho a la libre circulación y la libertad de expresión" para ejercer labores diplomáticas en el país, alegando que Perú reconoció a la RASD en la década de 1980. En 1996, bajo la presidencia de Alberto Fujimori, se suspendió esa relación pero la RASD mantuvo en el país andino lo que denomina "embajador en misión especial".

Asegura que el limbo en que se halla obedece a presiones "a través de la liga de amistad parlamentaria Perú-Marruecos".

"La ley prevé el reembarque, situación a la que se negó", señaló Migraciones, y advierte que "(El Mohtar) permanece de manera voluntaria e irregular" en el aeropuerto.

A través de un video que la diplomática compartió vía Whatsapp, el actor español Javier Bardem se solidarizó con ella. "Queremos mandar un mensaje a las autoridades de Perú y las españolas para que esto se solucione rápido y puedas entrar con todo tu derecho a contar la historia del pueblo saharaui", aseguró.

Antigua colonia española, el Sáhara Occidental está en su mayor parte controlado por Marruecos desde 1975. En 1991 se acordó un alto el fuego supervisado por la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU (MINURSO).

El Frente Polisario, agrupación independentista que ha proclamado una República Árabe Saharaui Democrática (RASD), controla cerca de un tercio del territorio saharaui, principalmente a lo largo de las fronteras con Argelia y Mauritania.

El Frente reclama un referéndum de autodeterminación mientras que Rabat propone una autonomía bajo soberanía marroquí.





