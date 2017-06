Republicana gana la elección especial a Congreso en Georgia

La elección especial para elegir al congresista del sexto distrito de Georgia, al norte de Atlanta, se saldó con la victoria de la candidata republicana, Karen Handel, con lo que se mantiene el control republicano y en lo que supone una prueba de respaldo del presidente Donald Trump.

Esta elección, la más cara en la historia de las elecciones legislativas en Estados Unidos, se celebró bajo la atenta mirada de todo el país dado que las encuestas daban opciones al candidato demócrata, Jon Ossoff, quien finalmente no pudo arrebatar un distrito que había votado republicano desde 1979.

Los demócratas habían planteado estas elecciones como un referendo sobre los primeros cinco meses en el poder el presidente Trump, quien en las últimas horas también se volcó en apoyo de Handel.

Finalmente, la republicana fue declarada ganadora con 53 por ciento de los votos frente a 47 de su rival, un margen más estrecho de las habituales amplias mayorías en un distrito tradicionalmente republicano.

Handel reemplazará así en el Congreso federal al congresista Tom Price, nombrado secretario de Salud del gobierno de Trump.

El presidente estadunidense no tardó en recurrir a Twitter para felicitar a Handel por "su gran victoria".

Congratulations to Karen Handel on her big win in Georgia 6th. Fantastic job, we are all very proud of you!