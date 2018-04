Donantes prometen 4 mil 400 mdd en ayuda para Siria

La conferencia internacional sobre el futuro de Siria, organizada por la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas, logró recaudar hasta el momento 4 mil 400 millones de dólares de ayuda para 2018 para este país, sin embargo no contó con representantes del gobierno sirio..

"Al final del día habremos escuchado promesas para 2018 de 4 mil 400 millones de dólares", indicó en rueda de prensa Mark Lowcock, jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), precisando que se trata de su "mejor" estimación.

Londres y Berlín lideran las promesas de fondos, con 630 millones de dólares para 2018 y otros 420 millones de dólares para 2019 aportados por Reino Unido. Alemania expresó su voluntad de aportar más de mil 200 millones de dólares hasta 2020. La UE aportará unos 680 millones de dólares.

En el segundo día de conferencia internacional en Bruselas con representantes de más de 80 países, grupos de ayuda y organismos de la ONU, Lowcock agradeció a la UE, Alemania y Reino Unido sus "promesas excepcionalmente grandes" y destacó además que recibieron promesas por un monto de 3 mil 300 millones de dólares para 2019 y en adelante.

The conflict in Syria has caused unimaginable suffering to an entire region. We must renew and strengthen our political, humanitarian and financial commitments in support of all affected by this tragic conflict. #SyriaConf2018pic.twitter.com/UTx43mgDcp