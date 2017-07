Trump Jr. comparecerá ante el Senado y hablará de Rusia

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr. ofreció comparecer ante una comisión del Senado que investiga la supuesta interferencia de Rusia en las presidenciales de 2016, después que reconoció haberse reunido con una abogada rusa durante la campaña.

"Feliz de trabajar con el comité para decirles lo que sé", dijo en Twitter Donald Trump Jr., que junto a otras dos personas se reunió con la abogada Natalia Veselnitskaya en junio de 2016 en la Trump Tower de Nueva York. El joven Trump dijo que aceptó reunirse con la abogada, que según el New York Times tiene vínculos con el Kremlin luego de que se le prometiera información perjudicial sobre Hillary Clinton.

Happy to work with the committee to pass on what I know. https://t.co/tL47NOoteM