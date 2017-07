¿Quiénes son los que aparecen en los correos de Trump Jr.?

Washington

Los correos electrónicos publicados por Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de EU., amplían el elenco de personajes involucrados en la trama de posibles contactos entre el gobierno ruso y la campaña electoral del actual mandatario estadunidense.



Donald Jr. publicó hoy los correos electrónicos en los que, en junio de 2016, acordó reunirse con una abogada rusa para obtener información comprometedora sobre la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, unos datos que, según varios participantes en el encuentro, nunca llegó a recibir.



Éstos son los actores citados en los correos electrónicos, cuyo perfil puede ayudar a entender la relevancia de los nuevos documentos en el contexto del creciente escándalo que rodea a Trump:



ROB GOLDSTONE





Es quien facilitó el encuentro entre Donald Jr. y la abogada rusa, y el único interlocutor del hijo de Trump en los correos. Se trata de un publicista británico que en 2013 participó en la organización en Moscú del concurso Miss Universo, y entró así en contacto con la familia Trump, que controlaba el certamen.



Goldstone es un ex reportero de tabloides que preside una compañía de mercadotecnia musical llamada Oui 2 Entertainment. Esa empresa representa a Emin Agalarov, una estrella del pop ruso que figura también de forma prominente en los correos.



Las publicaciones de Goldstone el año pasado en las redes sociales dejan claro su apoyo a la campaña electoral de Trump y su admiración por el presidente ruso, Vladímir Putin. El día siguiente a la victoria electoral de Trump, divulgó en Instagram una fotografía en la que aparecía vestido con una camiseta con la palabra "Rusia" escrita en enormes letras rojas.



EMIN AGALAROV





En el primer correo enviado a Donald Jr., Goldstone le asegura que Emin acaba de llamarle para proponerle la posibilidad de entregar a la campaña de Trump información oficial procedente del Gobierno ruso que perjudicaría a Clinton.



Nacido en Azerbayán, Emin alcanzó la fama en Rusia como estrella del pop, y dirige junto a su padre, Aras Agalarov, la compañía inmobiliaria Crocus Group, con sede en Moscú.



Ambos entraron en contacto con los Trump debido a la participación de su empresa en el certamen de Miss Universo en Moscú. El ahora presidente estadunidense apareció incluso en uno de los vídeos musicales de Emin en 2013.



En los correos electrónicos se baraja la posibilidad de programar una conversación telefónica entre Emin y Donald Jr. sobre la oferta de información sobre Clinton. No queda claro si llegaron a hablar antes de que se produjera la reunión con la abogada rusa.



ARAS AGALAROV





El padre de Emin y presidente del Crocus Group. Goldstone le menciona en su primer mensaje a Donald Jr., en el que dice que un fiscal ruso se había reunido con Aras y le había ofrecido "proporcionar a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que podrían incriminar a Hillary y sus relaciones con Rusia", y que serían "muy útiles" para el entonces candidato republicano.



Aras y Emin aparecen como los intermediarios, con la ayuda de Goldstone, en el supuesto intento del Kremlin de entregar información a la campaña republicana.



YURI CHAIKA

En su primer correo electrónico, Goldstone dice que quien se ha reunido con Aras y le ha ofrecido información del Gobierno ruso es el "fiscal de la corona de Rusia", una figura inexistente. El diario The New York Times asegura que a quien se refiere Goldstone es al fiscal general de Rusia, Yuri Chaika.



De ser así, la conspiración para ayudar a Trump llegaría a las más altas esferas del Kremlin, aunque Putin ha negado reiteradamente cualquier implicación en la campaña electoral de EU.



NATALIA VESELNITSKAYA





La abogada rusa que se reunió con el hijo de Trump. Goldstone la llama "abogada del Gobierno ruso".



En una entrevista con la cadena NBC, Veselnitskaya negó cualquier vínculo con el Kremlin, dijo que "nunca" ha tenido "información dañina o sensible" sobre Clinton y aseguró que no supo de la posible cita con la campaña de Trump hasta que alguien la llamó y le pidió reunirse con ellos cuando estaba en Nueva York.



Donald Jr. Coincidió en que Veselnitskaya "no era una funcionaria del Gobierno ruso" y dijo que no le proporcionó información sobre Clinton, y en cambio quería hablar sobre "la política de adopciones" de EU. y la "ley Magnitsky", que sanciona a violadores de derechos humanos en Rusia.



Veselnitskaya trabaja, según varios informes de prensa, para la firma de abogados Camerton Consulting en Moscú, y ha presionado en los últimos años contra la ley Magnitsky.



JARED KUSHNER





El yerno de Trump y uno de sus asesores más destacados, asistió al encuentro con la abogada rusa en la Torre Trump el 9 de junio, pero, según aseguró Veselnitskaya, abandonó la reunión a los diez minutos.



Esta no es la primera vez que se relaciona a Kushner con la trama rusa, dado que el año pasado también se reunió con el embajador ruso en Washington, Serguéi Kislyak, y abordó con él la posibilidad de abrir un canal de comunicaciones secreto entre la campaña y el Kremlin. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga esa reunión y otra que mantuvo con el banquero ruso Serguéi Gorkov.



PAUL MANAFORT





Manafort dirigía entonces la campaña electoral de Trump. También asistió a la reunión, aunque según Veselnitskaya, se pasó todo el encuentro mirando su teléfono celular.



Manafort está desde hace tiempo en el foco de los investigadores del FBI y el Senado sobre los posibles contactos entre Rusia y Trump. Antes de ser jefe de la campaña de Trump, trabajó para un multimillonario ruso para beneficiar al Gobierno de Putin, y también tuvo negocios irregulares con prorrusos en Ucrania.

