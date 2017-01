No tengo nada con Rusia: Trump; niega chantaje

Washington

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, negó tener alguna relación ni acuerdos ni préstamos con el gobierno de Rusia, luego de medios de comunicación difundieran que agentes rusos tienen información personal y financiera comprometedora sobre el magnate.

Negó que el gobierno ruso nunca ha tratado de chantajearlo con información comprometedora sobre su vida privada y financiera.

El informe, cuyo contenido no ha sido verificado, fue citado por varios medios de comunicación estadunidenses, entre ellos CNN, The Washington Post y The New York Times.

Los medios aseguran que el documento está en manos de las agencias estadunidenses de inteligencia, fue entregado la semana pasada tanto a Trump como al todavía presidente, Barack Obama, y contiene información comprometedora "suficiente" para "chantajear" al presidente electo.



Trump aseguró que esta información es una "noticia falsa" y criticó que se hiciera pública. Culpó a sus oponentes de querer subestimar su victoria en la elección presidencial, algo que calificó como "un último tiro" contra él.

"Rusia nunca ha tratado de chantajearme. No tengo nada que ver con Rusia-no tratos, no préstamos, no hay nada", afirmó Trump en Twitter, horas después de que el gobierno ruso rechazó las acusaciones de haber recopilado información sobre el presidente electo.

TE RECOMENDAMOS: Rusia cuenta con información compremetedora de Trump: CNN





Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2017





I win an election easily, a great "movement" is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2017





Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2017

Afirmó que él ganó una elección "fácilmente" y acusó que sus oponentes intentan menospreciar su victoria con noticias falsas.

Dijo que las agencias de inteligencia no debería permitir que esta "falsa noticia" se "filtrara" y se hiciera pública."Un último tiro contra mí", afirmó y cuestionó "¿Vivimos en la Alemania nazi?".

"Rusia acaba de decir que el informe pagado por opositores políticos es "Una FABRICACIÓN COMPLETA y TOTAL, ABSURDO." ¡Muy injusto!", escribió Trump.





Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2017

Esto luego de que el Kremlin negó las acusaciones de haber recopilado información sobre el presidente electo de Estados Unidos.

Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, calificó los reportes publicados en los medios de "total invención y completo disparate". El Kremlin, insistió el vocero, "no participa en la recopilación de material comprometido".

TE RECOMENDAMOS: "Caza de brujas", los reportes de inteligencia: Trump



Altos funcionarios de inteligencia informaron la semana pasada a Trump sobre un reporte sin fundamentos de que Rusia tenía información suya que podría comprometerlo a nivel personal y financiero, dijo un funcionario del gobierno estadunidense el martes.

Poco después de que se publicaran los reportes del informe, Trump tuiteó: "NOTICIAS FALSAS - UNA ABSOLUTA CACERÍA DE BRUJAS POLÍTICA!".

Peskov rechazó el informe, pero señaló que las acusaciones pueden utilizarse para evitar que los políticos estadunidenses quieran mejorar las relaciones con Rusia.

"Deberíamos tratarlo con humor, pero también hay un lado demasiado triste", dijo. "Hay gente que está alimentando esta locura, que está haciendo todo lo posible para mantener esta caza de brujas".

Peskov describió el reporte como parte de los esfuerzos para "seguir dañando las relaciones, no permitir que nadie piense si esto va en el interés de ambos países, en el interés de la comunidad global y qué puede hacerse para pasar de una confrontación total a un enfoque más constructivo".





nma