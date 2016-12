Trump elogia a Putin por crítica contra Hillary

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió al mandatario ruso, Vladimir Putin, por haber dicho que Hillary Clinton y el Partido Demócrata perdieron de manera "humillante".

"Vladimir Putin dijo sobre Hillary y los Demócratas: 'En mi opinión, esto es humillante. Uno debe ser capaz de perder con dignidad' ¡Tan cierto!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Vladimir Putin said today about Hillary and Dems: "In my opinion, it is humiliating. One must be able to lose with dignity." So true!