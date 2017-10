Trump no recordó el nombre de mi marido, eso me dolió: viuda de soldado

La viuda de un soldado caído este mes en Níger confirmó que el presidente de EU, Donald Trump, le dijo por teléfono que su marido "sabía en lo que se había metido", con lo que corroboró la versión de esa polémica llamada ofrecida por la congresista demócrata Frederica Wilson.

Wilson, que estaba junto a la familia del sargento caído durante la llamada, aseguró la semana pasada que el presidente había dicho que el boina verde "sabía en lo que se había metido, aunque aún así duele".

"Sí, el presidente dijo que él (mi marido) sabía a lo que se exponía, pero que igual es doloroso (...) eso me hizo llorar porque estaba muy enojada por el tono de su voz y cómo lo dijo", aseguró Myeshia.



Esas palabras le han valido al mandatario numerosas críticas por su aparente falta de sensibilidad ante el dolor de la esposa de un militar muerto en combate.

Minutos después de las declaraciones de Myeshia, el presidente respondió rápido en Twitter. "Tuve una conversación muy respetuosa con la viuda del sargento La David Johnson, y mencioné su nombre desde el principio, sin dudarlo", aseguró.

I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation!