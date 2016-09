Me dieron una "A plus" por visita a México: Trump

México

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró que su visita a México fue un éxito tremendo, pues dijo que su reunión con Enrique Peña Nieto fue bien calificada por los analistas políticos de Estados Unidos.

“¡A mí me han dado una A plus!, incluyendo tu gente (de ABC), ¡me han dado varias A plus por como hice mi trabajo en México!, ¡todo esto sería un soundbite para la gente del (mundo de la publicidad) de Madison Avenue!”, dijo Trump en entrevista con David Muir para el ABC.

"Si lo hice fenomenal o no eso ya luego lo dirán. (Ha) sido un éxito tremendo para mí. ¿Tú sabes que virtualmente todos, incluyendo mis más grandes críticos, han dicho que cuando fui a México fue un éxito tremendo?", aseguró el republicano.

En la entrevista, de la cual se transmitieron solo algunos fragmentos, el magnate insistió en su idea del muro fronterizo y que será México el que lo pagará.

"A mí me agradó mucho (el presidente Enrique Peña Nieto) y me llevo muy bien con el Presidente. Muy, muy bien. Pienso que tendremos una gran relación, pero México pagará por el muro", dijo Trump, quien estuvo acompañado por su compañero de fórmula Mike Pence.

Ayer, la candidata demócrata, Hillary Clinton, calificó la visita de Trump a México como un “incidente internacional vergonzoso”.

Previamente, dijo que el republicano había mentido sobre su propuesta del muro, pues el propio presidente de México lo desmintió al afirmar que no financiaría su construcción.

Clinton declinó la invitación de Peña Nieto para reunirse con él antes de las elecciones de noviembre, pues dijo que se enfocaría en su campaña en Estados Unidos.



VJCM