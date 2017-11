Trump quiere mediar conflicto territorial en el mar de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso a su homólogo vietnamita mediar en la disputa sobre el Mar de la China Meridional cuya soberanía es reclamada por Beijing.

"Si puedo ayudar a mediar o a arbitrar, por favor háganmelo saber... Soy un muy buen mediador", dijo Trump al presidente vietnamita Tran Dai Quang durante una visita oficial.

China reclama los islotes y archipiélagos de esa zona, la mayoría de ellos deshabitados pero estratégicos comercial y militarmente, lo que ha causado un conflicto desde hace años con los países vecinos, que también reclaman la soberanía, entre ellos Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi.

. @POTUS @realDonaldTrump motorcade arrives at the Presidential Palace in Hanoi, Vietnam. #POTUSinAsia #TeamTrumpBTS https://t.co/fMy8GhiuIL pic.twitter.com/mJgrW7kUYU

Durante su último acto en Vietnam, Trump dijo tener una buena relación con los países asiáticos, después de varias guerras en la región.

En un mensaje desde el Palacio Presidencial en la capital Hanoi, Trump se congratuló porque Estados Unidos y Vietnam han sido capaces de acercarse y ser socios.

"Nosotros queremos la paz, no la guerra", dijo el mandatario estadunidense antes de partir rumbo a Indonesia y continuar su gira de 12 días por Asia.

El presidente vietnamita, Tran Dai Quang, recibió con honores militares a Trump en la sede del gobierno, un día después de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífica (APEC).

“We want progress, not provocation...We want stability, not chaos. And we want peace, not war!”@POTUS@realDonaldTrump#POTUSinAsiapic.twitter.com/4NVzP57kcT