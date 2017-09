Trump derriba a Clinton con pelota de golf... en Twitter

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar en Twitter a Hillary Clinton con un video editado en el que aparece golpeando una pelota de golf que supuestamente cae en la espalda de su ex rival electoral mientras está abordando un avión.

Clinton apareció otra vez esta semana en los comentarios en Twitter del mandatario republicano, luego de que empezara a promocionar "What Happened", un libro sobre las elecciones presidenciales del 2016. Trump volvió a utilizar el tópico "#Crooked Hillary" (Hillary fraudulenta), tal como solía hacerlo en tiempos de la campaña electoral.

El video, retuiteado por varios usuarios, muestra a Trump en un juego de golf golpeando a la pelota y en la siguiente imagen editada aparece Clinton recibiendo el impacto en la espalda antes de caer al suelo cuando aborda un avión.

En el video original del 2011 en el que aparece Clinton, cuando era secretaria de Estado estadunidense, no es golpeada por ninguna pelota de golf.

"La increíble jugada de golf de Donald Trump #CrookedHillary", decía el tuit.

Trump atacó a Clinton directamente el miércoles pasado en un par de posteos de Twitter.

"La fraudulenta Hillary Clinton culpa a todos (y a todo) pero menos a sí misma por su derrota electoral", dijo. "¡Ella perdió debates y también el sentido de la orientación!. Los 'deplorables' regresan a pedirle explicaciones a Hillary. Ellos expresaron sus posiciones claramente. Ella gastó mucho dinero, pero al final, ¡perdió!".

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo más tarde ese día que Clinton estaba promocionando "relatos falsos" en sus libro.

Clinton admite haber cometido errores durante su campaña pero ofrece una versión cruda de los factores que cree llevaron a la victoria a Trump, entre ellos la supuesta interferencia de Rusia en favor del mandatario republicano.

La ex secretaria de Estado, que ha estado ofreciendo una serie de entrevistas para promocionar "What Happened", respondió a las primeras críticas de Trump en Twitter sugiriéndole que lea otro libro de su autoría, "It Takes a Village", que tiene ilustraciones para niños.

jamj