Trump toma con humor que desactiven cuenta de Twitter

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se tomó con buen humor la desactivación de su cuenta de Twitter durante unos minutos esta semana.

Un empleado de atención al cliente que estaba en su último día de trabajo desactivó brevemente y “sin darse cuenta” el perfil de Trump por la noche, según indicó Twitter en un comunicado.

“Un empleado rebelde desactivó mi cuenta de Twitter durante 11 minutos. Supongo que por fin las palabras llegan y tienen efecto”, tuiteó Trump.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de noviembre de 2017

Trump también tuiteó que “todo el mundo” se pregunta por qué el Departamento de Justicia no está investigando “toda la falta de honestidad de la deshonesta Hillary y los demócratas”.

"La corrupta Hillary compró el Comité Nacional Demócrata y entonces le robó las primarias al Loco Bernie", dijo al asegurar que ésa es "la verdadera historia de colusión".

The real story on Collusion is in Donna B's new book. Crooked Hillary bought the DNC & then stole the Democratic Primary from Crazy Bernie! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de noviembre de 2017

Promete al Estado Islámico un alto precio

Trump prometió que el grupo yihadista Estado Islámico, que reivindicó el atentado en Nueva York que mató a ocho personas, pagará "un alto precio" por cada ataque contra Estados Unidos.

Los militares estadunidenses "han golpeado al EI 'más duramente' estos últimos días. Pagarán un alto precio por cada ataque contra nosotros", escribió Trump en Twitter, luego de que EI afirmara que el atacante, el inmigrante uzbeko Sayfullo Saipov, era uno de sus "soldados".

...Based on that, the Military has hit ISIS "much harder" over the last two days. They will pay a big price for every attack on us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de noviembre de 2017

"El EI acaba de asegurar que el Animal Degenerado que mató e hirió gravemente a la maravillosa gente del West Side (Manhattan), era su 'soldado'", había escrito justo antes el mandatario.