Tiroteo en Las Vegas fue un "acto de pura maldad": Trump

El tiroteo en el que murieron al menos 50 personas en Las Vegas fue un "acto de pura maldad", afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que visitará esa ciudad el miércoles.

"Anoche un tirador solitario abrió fuego contra una multitud en un concierto de música country en Las Vegas, Nevada. Masacró brutalmente a más de 50 personas y fue un acto de pura maldad", dijo el mandatario en un pronunciamiento a la nación desde la Casa Blanca.

"Las autoridades ya trabajando para ver lo que sucedió", dijo el presidente.

Trump pidió no dejar que el mal divida al país y destacó que hay que permanecer unidos ante hechos tan violentos como éste.



También agradeció a todas las personas que acudieron al rescate de las víctimas, ya que con ello impidió la muerte de más personas. "La policía son unas verdaderas personalidades", dijo.

"Sabemos que Dios consuela a los deudos, buscamos consuelo en las palabras de la Biblia y pensamos en los heridos que se recuperan en los hospitales", dijo Trump

"En recuerdo de los deudo he pedido que la bandera de EU ondee a media asta".

"Melania y yo estamos haciendo oraciones porque nuestra nación encuentre unidad", finalizó.

Trump también anunció que visitará a Las Vegas para reunirse con los familiares de las víctimas y los policías que respondieron al tiroteo.



Horas antes, Trump envió un mensaje de condolencias a familiares tras el tiroteo que tuvo lugar en Las Vegas durante la clausura del Festival de música country "Route 91 Harvest".

"Mis más calurosas condolencias y simpatías a las víctimas y familias del terrible tiroteo de Las Vegas. ¡Dios los bendiga!", escribió el magnate a través de su cuenta de Twitter.

