¿Cuándo va a "contraatacar" el mundo?: Trump sobre ataque en Berlín

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó mayor firmeza en la lucha contra el terrorismo, tras el atentado perpetrado contra un mercado navideño de Berlín el lunes pasado.

"El terrorista que mató a tantas personas en Alemania dijo simplemente antes del crimen 'por voluntad de Dios vamos a masacrarlos, cerdos, lo juro (...), los masacraremos", tuiteó Trump.

"Esta es una amenaza puramente religiosa, que se volvió realidad. ¡Tanto odio! ¿Cuándo Estados Unidos y los otros países contraatacarán?", se preguntó el futuro presidente de Estados Unidos.

The terrorist who killed so many people in Germany said just before crime, "by God's will we will slaughter you pigs, I swear, we will......