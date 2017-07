Anulen Obamacare y reemplacen después: Trump

El presidente Donald Trump intervino en las delicadas negociaciones de los republicanos en el Senado sobre la ley de salud sugiriendo un desorden: si no pueden ponerse de acuerdo para revocar una ley de la era Obama, entones anúlenla de inmediato y reemplácenla después.

Trump está tratando de revivir un enfoque que los líderes republicanos y el presidente mismo consideraron hace meses, pero descartaron por considerarlo poco práctico e imprudente políticamente.

Y es posible que se complique más la labor del líder de la mayoría Mitch McConnell mientras trata de construir un puente entre moderados y conservadores.

Los senadores se fueron de Washington, por el fin de semana largo debido al Día de la Independencia que se celebra el lunes, sin votar por alguna iniciativa como se tenía planeado.

"¡Si los senadores republicanos no son capaces de aprobar en lo que están trabajando ahora, deberían REVOCAR inmediatamente y luego REEMPLAZAR en una fecha posterior!", escribió Trump en Twitter el viernes.

