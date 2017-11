Trump nomina a ex ejecutivo farmacéutico para Salud

El presidente de EU, Donald Trump, anunció en Twitter la nominación de Alex Azar, ex ejecutivo de la compañía farmacéutica Eli Lilly and Co., para que sea su nuevo secretario de Salud, un cargo vacante desde la renuncia de Tom Price a finales de septiembre.

"Feliz de anunciar, estoy nominando a Alex Azar para ser el nuevo secretario del HHS (siglas en inglés del Departamento de Salud)", reveló Trump en un tuit desde Manila (Filipinas), última etapa de una larga gira asiática en la que ha visitado también Japón, Corea del Sur, China y Vietnam.

Happy to announce, I am nominating Alex Azar to be the next HHS Secretary. He will be a star for better healthcare and lower drug prices!